موريسمو تتخلى عن قيادة فرنسا فى كأس ديفيز من أجل تدريب بوى

قررت اميلي موريسمو المصنفة الأولى عالميا سابقا عدم قيادة فرنسا في كأس ديفيز للتنس لفرق الرجال، واختارت بدلا من ذلك العمل مع اللاعب الفرنسي لوكا بوي.



وأكد بيان للاتحاد الفرنسي للتنس تراجع موريسمو (39 عاما) عن المهمة بعد اختيارها في يونيو لتصبح أول سيدة تقود الفريق الفرنسي في كأس ديفيز.



وكان من المقرر أن تتولى موريسمو المهمة بعد يانيك نواه الذي انتهت فترته الثالثة في قيادة الفريق بخسارة محبطة أمام كرواتيا في النهائي الشهر الماضي في ليل.



وقال الاتحاد الفرنسي: "قبلت (اميلي موريسمو) التحدي ثم تراجعت عن أن تكون كابتن فرنسا في كأس ديفيز.. يدعم الاتحاد الفرنسي للتنس ويساند هذا المشروع الذي سيخدم مصالح التنس الفرنسي".



وقال بيير شيريه، المدير الفني للاتحاد الفرنسي للتنس، إنه سيبدأ على الفور مهمة البحث عن كابتن جديد للفريق في كأس ديفيز وهو الذي سيكون مسؤولا أيضا عن فريق الرجال المشارك في اولمبياد طوكيو 2020.



وستبدأ موريسمو، الفائز بلقبين في البطولات الأربع الكبرى والتي سبق أن تولت تدريب البريطاني آندي موراي المصنف الأول عالميا سابقا،

العمل مع بوي استعدادا للموسم الجديد.



ويتطلع اللاعب البالغ عمره 24 عامًا صاحب المركز 32 في التصنيف العالمي لبدء العمل مع موريسمو وشكر الاتحاد الفرنسي للتنس على السماح له بالعمل معها.



وكتب في حسابه على تويتر: "أشعر بسعادة كبيرة ببدء التعاون مع اميلي موريسمو. خبرتها كلاعبة ومدربة ستساعدني في تحقيق أهدافي "أنا واثق في قدرتنا على تحقيق إنجازات معا".