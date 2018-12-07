"صافى": بعد فشل القرار الأمريكى يجب إعادة ترتيب البيت الفلسطينى

أكد الباحث فى الشأن الفلسطينى الدكتور ماهر صافى، أن فشل المشروع والقرار الأمريكي بإدان حماس فى الأمم المتحدة يعد انتصارًا للشعب الفلسطيني والمقاومة والدبلوماسية ولكل فلسطيني.



وأضاف "صافى"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن فشل قرار إدانه حركة حماس ووصفها بأنها منظمة إرهابية في الجمعية العامة للأمم المتحدة هو أيضًا هزيمة كبيرة للاحتلال الإسرائيلي.



ووجه "صافى" رسالة شكر وامتنان للدول العربية والدول الصديقة التى صوتت ضد القرار، مشيرًا إلى أنه على يجب على الفلسطينيين إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام واستغلال هذه الفرصة التاريخية للتصدى لكافة المؤامرات التي تحاك ضد المشروع الأساسي والقضية الفلسطينية.