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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 01:19 ص

الرقب: المعركة الدبلوماسية قد تكون مشجعة لإنجاح المصالحة الفلسطينية

الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب
مروة عنبر
dostor.org/2425789

صرح أستاذ العلوم السياسية بجامعتى القدس والأقصى والقيادى بحركة فتح الدكتور أيمن الرقب، بأن الإدارة الأمريكية فشلت بكل نفوذها وسطوتها في تمرير قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية وقد تصدرت بعثة فلسطين في الأمم المتحدة مشهد مقاومة هذا القرار الذي كان يحتاج الحصول على ثلثي الأصوات ليتم تمريره.

وأضاف "الرقب"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن فشل الإدارة الأمريكية وحلفائها من تمرير هذا القرار يعتبر انتصارًا لفلسطين وللأحرار في العالم وعدم السماح بإدانة النضال الفلسطيني.

ولفت "الرقب" إلى أن حصول مشروع القرار الأمريكي على ٨٦ صوت مؤيد يعد أمرًا غاية في الخطورة يؤكد على فشل الدبلوماسية العربية والفلسطينية، مشيرًا إلى أنه كان من المتوقع أن لا يحصل هذا المشروع على ١٠ أصوات مؤيدة.

وأوضح أن بعض فقرات القرار صحيحة حول ظروف الشعب الفلسطينى في قطاع غزة ولكن جملته العامة إدانة لنضالنا الفلسطيني، لافتًا إلى أن هذه الفقرات قد تكون سبب هذا العدد من المؤيدين، ورغم ذلك مطلوب تقييم ما حدث لتجنب ضربات أكثر خطورة في المرات القادمة، معربًا عن أمله أن تكون هذه المعركة الدبلوماسية مشجعةً لإنجاح المصالحة الفلسطينية وتجاوز ويلاتها لمواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية.

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