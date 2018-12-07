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عالم
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 01:09 ص

قائد أركان الجيش الأمريكى: من الصعب التحدث عن تمديد "ستارت"

قائد أركان الجيش
وكالات
dostor.org/2425787

أكد قائد أركان الجيش الأمريكي الجنرال جوزيف دانفورد، أنه من الصعب الحديث عن تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت" في ظل عدم امتثال روسيا لمعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقال الجنرال في حديث للمنبر الحواري لصحيفة واشنطن بوست: "في العالم المثالي لقلت أنه من الأفضل أن تلتزم روسيا بمعاهدة الأسلحة النووية، التي من شأنها أن توفر شروطا للاتصال الأوسع حول اتفاقات أخرى لمراقبة التسلح، بما في ذلك تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".

مضيفا: "بالطبع لن أتخذ قرارات، لكنني سأقدم توصيات، على الرغم أنه من الصعب بالنسبة لي أن أتخيل التوصل لتقدم في تمديد معاهدة "ستارت 2"، إذا لم يتم احترام معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، على سبيل المثال".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن أن الولايات المتحدة ستعلق التزامها تجاه معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى حتى تمتثل روسيا للاتفاقية خلال 60 يوما.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، في بروكسل، إن "الولايات المتحدة ستعلق التزامها باتفاقية الأسلحة النووية متوسطة المدى لمدة 60 يوما حتى تلتزم روسيا بالاتفاقية".

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