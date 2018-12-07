بعد 3 أشهر من الزواج.. ضبطها زوجها فى أحضان عشيقها فقتلته

أمر المستشار مصطفي البحرواى رئيس نيابة الخصوص، برئاسة المستشار المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها، بحبس ربة منزل وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بقتل زوجها بعد ضبطهما أثناء ممارسة الرذيلة داخل مسكن الزوجية بالخصوص.



كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى يفيد بورود بلاغ من أهالي عزبة الأمير، بالعثور علي جثة ممرض مقتولا داخل شقته وعدم تواجد زوجته بالشقة.



وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه يدعى "م. ع. ب" 29 سنة، مساعد تمريض، ومتزوج في عيد الأضحى الماضي شهر أغسطس الماضي منذ 3 شهور، وأنه تم العثور علي الجثة وبها عدة ضربات فى الرأس بآلة حادة، وملفوف حول العنق شال أبيض، فيما لم يتم العثور علي زوجة المتهم.



وتبين من التحريات اختفاء الزوجة، وتدعى "ي. م" 19 سنه ربة منزل، فى محافظة أسيوط، بصحبة أحد الأشخاص، وتم ضبطها وبصحبتها شخص يدعى "ع. ز" فران 22 سنة، وبتضييق الخناق عليها قررت أنها ترتبط بعلاقة عاطفية مع الثانى قبل أن تتزوج، وبعد أن تزوجت من زوجها القتيل فى شهر أغسطس الماضى عادت إلى علاقتها القديمة.



وأضافت الزوجة أنها كانت غير سعيدة مع زوجها وتزوجته دون إرادتها، مشيرة إلى أن لقاءاتها مع عشيقها تعددت فى عش الزوجية فى غياب زوجها، موكدة أنه فى ليلة الحادث عاد زوجها فوجدها فى أحضان عشيقها وهما عرايا تماما، فأسرع العشيق وقام بخنقه ثم ضربه على رأسه بقطعة حديد، وبعدها توجهنا إلى محافظة أسيوط محل إقامة المتهم الثانى.



وتحرر محضر بالواقعة وأحيلا المتهمين للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.