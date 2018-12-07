"الأوقاف" تكشف حقيقة زيادة دخل الأئمة

أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنه لا صحة لإقرار أي زيادات لبعض الأئمة دون بعض لا في يناير ولا في غيره على الإطلاق، وأن الوزارة تعمل على تحسين دخل جميع العاملين بها من الأئمة وغيرهم من الإداريين والعمال وجميع المنتسبين إليها من خلال دراسة مشروع الأجر المكمل بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط، وأن كل ما أقر هو ما يتصل بزيادة مكافأة المدارس العلمية لجميع من يعملون بها من ٣٠٠ جنيه إلى ٤٠٠ جنيه وللأئمة بسيناء من ٣٠٠ جنيه إلى ٦٠٠ جنيه، ومازال الباب مفتوحًا أمام الراغبين في العمل بشمال سيناء.



وأضاف "طايع"، في تصريحات له، أنه على من يرغب التقدم بطلب لمدير مديرته ليرفعه بدوره لرئيس القطاع الديني لاتخاذ الإجراءات اللازمة للنقل، وكذلك رفع بدل إمامة قيام "رمضان" في المساجد الكبرى ولا يشترط للتقدم؛ لذلك سوى إتقان الحفظ والصوت الحسن وفق ضوابط الإعلان دون أن يكون التقدم لهذا الإعلان مقصورًا على أحد دون أحد سوى شرطى الحفظ والصوت الحسن، وكل ما يخالف ذلك لا صحة له.