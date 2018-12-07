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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 12:26 ص

وزير الأوقاف: الحفاظ على الوطن واجب شرعى ومن أهم مقاصد الإسلام

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أميرة العناني
dostor.org/2425776

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه يُؤْمِن كل الإيمان بأهمية الدولة الوطنية وضرورة الحفاظ عليها، وأن ذلك واجب شرعي ووطني ومن أهم مقاصد التشريع الإسلامي، وأنه بصدد تأليف كتاب عن الكليات الست يؤكد بالدليل القاطع الدامغ أن الحفاظ على الوطن هو أحد هذه الكليات، التي هي: الدين، والوطن، والنفس، والعقل، والمال، والعرض، لأن الإنسان الحر الأبي يفتدي وطنه بنفسه وماله.

جاء ذلك أثناء مشاركته في فعاليات منتدى تعزيز السلم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تناول هذه الفكرة بالحديث في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى.

وأضاف "جمعة"، أنه إذا ضاع الوطن ضاعت بضياعه الكليات الأخرى في هذا الوطن على أقل تقدير.

وأكد على كوّن الحفاظ على الوطن أحد الكليات الست والمقاصد الكبرى للتشريع، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية، مؤكدا أن كل ما يدعم ويقوى بناءها هو مقصد شرعي نبيل.

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