القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:36 م

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"
05:11 م

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
11:31 ص

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى
12:42 ص

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون
10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
10:12 م

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين
10:11 م

بث حي | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي | مباراة ليفربول ضد بيرنلي
مصر
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:44 م

نقيب الصيادلة: نسعى لتذليل كافة العقبات التى تواجه الأعضاء

الدكتور محي الدين
الدكتور محي الدين عبيد
فاتن خديوى - سارة سعودى
dostor.org/2425771

حضر الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، اجتماع الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة، وتم مناقشة إعاده تكليف عدد من الصيادلة الذين تم إلغاء تكليفهم السنوات الماضية دفعات (2013، 2014، 2015، 2016). 

وأكد نقيب صيادلة مصر، أن عدد الصيادلة الذين تم عودة التكليف لهم مرة أخرى 14 صيدلي، ومنهم الصيدلى على فرحات محمد دفعه 2013، الصيدلانية مي زكريا محي الدين دفعه 2014 والصيدلي إبراهيم أحمد محمد دفعه 2015، والصيدلي محمود جلال محمود دفعه 2015، والصيدلي محمود عبد الجليل دفعه 2015، بالإضافة إلى إعادة تكليف 9 صيادلة من دفعة 2016.

قال نقيب عام الصيادلة، إن النقابة تبذل قصارى جهدها على مدار اليوم لخدمة جموع الصيادلة، وتذليل كافة العقبات التى تواجههم، بالإضافة إلى العمل على تدريبهم وتطويرهم.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ حوالي 10 ساعات

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

منذ حوالي 10 ساعات

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات

منذ 4 أيام

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ

منذ اسبوع

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة

الآن

تكثيف أمني في 6 أكتوبر: صلاح والهضبة هنا

الزمالك يتخطى "المصري" بثنائية.. ويواصل صدارة الدوري (فيديو)

«الإرهابية» تستجدى نواب الكونجرس لمنع حظرها.. وزيادة: نزور المجلس فى مارس المقبل

مجلس الأهلى يحسم مصير جوزيه وعرابى الإثنين.. ويوافق على بيع معلول فى يناير

ads
الأكثر قراءة

أب يلقي بأبنائه الثلاثة في نيل إمبابة وينتحر

تكثيف أمني في 6 أكتوبر: صلاح والهضبة هنا

إغلاق برج إيفل تحسبًا لاحتجاجات "السترات الصفراء"

5 علامات تظهر بجسدك عقب تناول لحم الحمير.. تعرف عليها

ألبومات الصور

هدايا الكريسماس للغني والفقير.. والنساء الأكثر إقبالًا على الشراء

إحنا آسفين يا نيدفيد

جماهير الأهلى.. حب تحت المطر

فيديو.. "الكاب" أبرز وسائل قاطنى الدقى للهروب من مياة الأمطار

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

أب يلقي بأبنائه الثلاثة في نيل إمبابة وينتحر

تكثيف أمني في 6 أكتوبر: صلاح والهضبة هنا

إغلاق برج إيفل تحسبًا لاحتجاجات "السترات الصفراء"

5 علامات تظهر بجسدك عقب تناول لحم الحمير.. تعرف عليها

كشكول

"بنات عين شمس" تحتفل بيوم الوفاء السنوي

عين شمس تنظم المؤتمر الأفريقي للقسطرة التداخلية لعلاج أمراض القلب

ندوة فى "السادات" الأزهرية عن دور الحماية المدنية

فوز طالبة بحاسبات عين شمس ببطولة العالم لكرة السرعة

ملتقي تعريفى بمعايير الجودة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بطب المنوفية

الأمصار

ثورة طبية على الطريق.. أعضاء الحيوانات ستنقل إلى البشر

الجزائر تسحب صناديق الزكاة من مساجدها

معلم مصري يوعي بمرض السرطان بعرض مسرحي "صور"

وزير الطاقة الروسي لن يحضر مناقشة خفض إنتاج النفط بفيينا

وزير الدفاع اليوناني يحث المواطنين على التبرع لشراء معدات عسكرية

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

اكتشاف سلحفاة تحمل طبقة طينية من الأرض على ظهرها

أفضل 7 مواقع سياحية يجب أن تزورها

الوليد بن طلال ينعى جورج بوش الأب

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

7 مأكولات صحية تساعد على زيادة إدرار حليب الثدي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎