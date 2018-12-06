نقيب الصيادلة: نسعى لتذليل كافة العقبات التى تواجه الأعضاء

حضر الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، اجتماع الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة، وتم مناقشة إعاده تكليف عدد من الصيادلة الذين تم إلغاء تكليفهم السنوات الماضية دفعات (2013، 2014، 2015، 2016).



وأكد نقيب صيادلة مصر، أن عدد الصيادلة الذين تم عودة التكليف لهم مرة أخرى 14 صيدلي، ومنهم الصيدلى على فرحات محمد دفعه 2013، الصيدلانية مي زكريا محي الدين دفعه 2014 والصيدلي إبراهيم أحمد محمد دفعه 2015، والصيدلي محمود جلال محمود دفعه 2015، والصيدلي محمود عبد الجليل دفعه 2015، بالإضافة إلى إعادة تكليف 9 صيادلة من دفعة 2016.



قال نقيب عام الصيادلة، إن النقابة تبذل قصارى جهدها على مدار اليوم لخدمة جموع الصيادلة، وتذليل كافة العقبات التى تواجههم، بالإضافة إلى العمل على تدريبهم وتطويرهم.