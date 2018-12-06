إزالة 205 حالة تعدي وضبط 953 مخالفة مرافق ومسطحات بالمنيا

نجحت حملة أمنية بالمنيا بالتعاون مع الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، في إزالة 205 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وضبط 953 مخالفة مرافق و18 قضية مسطحات.



كانت حملة أمنية ضمت أجهزة البحث الجنائي وشرطة المرافق والمسطحات المائية مدعومة بقوات الأمن بإشراف اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، قد تمكنت من إزالة 205 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية في إطار حملات الإزالة التي تتم تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.



كما نجحت شرطة المرافق بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بإشراف العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في ضبط 935 مخالفة مرافق متنوعة و18 قضية مسطحات مختلفة

