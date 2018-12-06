الكويت ترفض مشروع أمريكي يدين المقاومة الفلسطينية

أكد المندوب الدائم لدولة الكويت بمجلس الأمن، أنه يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من أجل حل القضية الفلسطينية وليس التصويت على مشروع قرار الولايات المتحدة الذي يدين حركات المقاومة الفلسطينية.



وشدد المندوب الكويتي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم، على أن القضية الفلسطينية تخص موضوع السلم والأمن الدوليين في العالم، واعتمدت عشرات القرارات تدين الاحتلال الإسرائيلي، ولو تم إنهاء هذا الاحتلال لما كان هناك حاجة لأي قرار، معبّرًا عن رفضه لمشروع القرار الأمريكي.