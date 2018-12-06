أب يلقي بأبنائه الثلاثة في النيل بإمبابة وينتحر

ألقى رجل من منطقة إمبابة، بمحافظة الجيزة، مساء اليوم، أطفاله في النيل، ثم انتحر، بسب مروره بضائقة مالية، ووجود خلافات زوجية.



وانتقلت النيابة إلى موقع الحادث بعد ورود البلاغ، وتبين وجود جثة 3 أطفال، وبإجراء التحريات تبين أن رجل ألقى أطفاله في النيل، ثم انتحر وراءهم؛ بسبب مروره بضائقة مالية، وترك زوجته بالمنزل.



وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الأب ونجله من الوراق، وجثة الطفلين الآخرين بالساحل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وكشف مصدر أمني، هوية الأطفال الذين لقوا مصرعهم على يد والدهم بإلقائهم في نهر النيل، وهم "محمد، ٣ سنوات، و"ملكـ ١١ سنة"، و"عمرو، ٨ سنوات"، إلى جانب الأب المنتحر "أحمد. ع، ٤٣ عاما".



وأضاف المصدر، أن التحريات الأولية أشارت إلى أن ضائقة مالية ومرور الأب بأزمة نفسية؛ بسبب مشاكل أسرية وراء ارتكاب الواقعة.



وأوضح أنه تم تشكيل فريق من ضباط مباحث إمبابة والوراق ورورض الفرج للوقوف علي ملابسات الواقعة.



وحصلت "الدستور" على الصور الأولى للحظة العثور على جثث الأطفال الذين ألقاهم والدهم في النيل، ثم انتحر خلفهم، بسبب خلافات زوجية في منطقة إمبابة بالجيزة.