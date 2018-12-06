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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:56 م

صحيفة كويتية: نقاش يدور حول خروج قطر من مجلس التعاون الخليجي

صحيفة كويتية: نقاش
محمد عمر
dostor.org/2425759

كشفت مصادر دبلوماسية خليجية، اليوم، أن نقاشا يدور في قطر حول البقاء في منظومة مجلس التعاون الخليجي أو الخروج منها، مشيرًا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن حتى الآن، لكن الفكرة مطروحة للبحث من قبل المسئولين القطريين.

وشدد المصدر ذاته على أن انسحاب قطر من مجلس التعاون الخليجي مازال هناك نقاش حوله وليس هناك قرار بعد، وذلك حسبما نقلت عنه صحيفة "الرأي" الكويتية.

وأضاف المصدر ذاته "الأشقاء في قطر يبدون في كل فترة حرصهم على بقاء منظومة التعاون خدمة لشعوب المنطقة، لكنهم يتساءلون دائما عن الآلية التي تجعل هذه الشعوب بمنأى عن الخلافات السياسية، ويعتبرون هذا الأمر أساسا قويا لبقاء المجلس واستمراره على قواعد مؤسساتية".

ومن المقرر أن تنعقد القمة الخليجية الأحد المقبل في السعودية ليوم واحد، ولم يعرف حتى الآن مستوى التمثيل الذي ستحضر به قطر أو غيرها من دول المجلس.

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