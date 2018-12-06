آمال رزق الله تشارك في فعاليات المؤتمر البرلماني حول الهجرة

شاركت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، الخميس، في فعاليات المؤتمر البرلماني الذي ينظمه الاتحاد البرلمانى الدولي حول هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة بالعاصمة المغربية الرباط.



جاء ذلك بحضور 40 دولة مشاركة، برئاسة غابيرلا كويفاس بارون، رئيسة الاتحاد البرلمانى الدولى، والحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربى، وعبد الحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين.



وقالت إن المؤتمر يهدف إلى تنسيق الرؤى والجهود البرلمانية في سبيل إقرار وتطبيق الميثاق العالمي من أجل ندرة آمنة.



أضافت أن التنمية الاقتصادية التي تقوم عليها الدولة المصرية ساهمت في تقليل الهجرة غير الشرعية، إلى الدول الأوروبية.