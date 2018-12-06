القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:36 م

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"
05:11 م

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
11:31 ص

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى
12:42 ص

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون
10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
10:12 م

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين
10:11 م

بث حي | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي | مباراة ليفربول ضد بيرنلي
سياسي
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:42 م

آمال رزق الله تشارك في فعاليات المؤتمر البرلماني حول الهجرة

آمال رزق الله
آمال رزق الله
محمد جعفر
dostor.org/2425757

شاركت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، الخميس، في فعاليات المؤتمر البرلماني الذي ينظمه الاتحاد البرلمانى الدولي حول هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة بالعاصمة المغربية الرباط.

جاء ذلك بحضور 40 دولة مشاركة، برئاسة غابيرلا كويفاس بارون، رئيسة الاتحاد البرلمانى الدولى، والحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربى، وعبد الحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين.

وقالت إن المؤتمر يهدف إلى تنسيق الرؤى والجهود البرلمانية في سبيل إقرار وتطبيق الميثاق العالمي من أجل ندرة آمنة.

أضافت أن التنمية الاقتصادية التي تقوم عليها الدولة المصرية ساهمت في تقليل الهجرة غير الشرعية، إلى الدول الأوروبية.

اقرأ أيضًا
منذ أكثر من شهرين

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ 5 شهر

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام

منذ 5 شهر

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة

منذ 7 شهر

البرلمان يُوافق على قانون التجارب السريرية في مجموعه

منذ 8 شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ 9 شهر

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

الآن

«الإرهابية» تستجدى نواب الكونجرس لمنع حظرها.. وزيادة: نزور المجلس فى مارس المقبل

مجلس الأهلى يحسم مصير جوزيه وعرابى الإثنين.. ويوافق على بيع معلول فى يناير

إغلاق برج إيفل بعد الإعلان عن موجة جديدة من احتجاجات "السترات الصفراء"

نادى القضاة يطالب بـ23 مليون جنيه من أموال الإرهابيين فى «إهانة القضاء»

ads
الأكثر قراءة

أب يلقي بأبنائه الثلاثة في النيل بإمبابة وينتحر

تكثيف أمني في 6 أكتوبر: صلاح والهضبة هنا

الترجي التونسي يرفض نقل السوبر الإفريقي إلى قطر

"يا فرحة ما تمت": طرد بائعة خضار دمياط مجددًا

ألبومات الصور

هدايا الكريسماس للغني والفقير.. والنساء الأكثر إقبالًا على الشراء

إحنا آسفين يا نيدفيد

جماهير الأهلى.. حب تحت المطر

فيديو.. "الكاب" أبرز وسائل قاطنى الدقى للهروب من مياة الأمطار

ads
نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

أب يلقي بأبنائه الثلاثة في النيل بإمبابة وينتحر

تكثيف أمني في 6 أكتوبر: صلاح والهضبة هنا

الترجي التونسي يرفض نقل السوبر الإفريقي إلى قطر

"يا فرحة ما تمت": طرد بائعة خضار دمياط مجددًا

كشكول

"بنات عين شمس" تحتفل بيوم الوفاء السنوي

عين شمس تنظم المؤتمر الأفريقي للقسطرة التداخلية لعلاج أمراض القلب

ندوة فى "السادات" الأزهرية عن دور الحماية المدنية

فوز طالبة بحاسبات عين شمس ببطولة العالم لكرة السرعة

ملتقي تعريفى بمعايير الجودة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بطب المنوفية

الأمصار

ثورة طبية على الطريق.. أعضاء الحيوانات ستنقل إلى البشر

الجزائر تسحب صناديق الزكاة من مساجدها

معلم مصري يوعي بمرض السرطان بعرض مسرحي "صور"

وزير الطاقة الروسي لن يحضر مناقشة خفض إنتاج النفط بفيينا

وزير الدفاع اليوناني يحث المواطنين على التبرع لشراء معدات عسكرية

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

اكتشاف سلحفاة تحمل طبقة طينية من الأرض على ظهرها

أفضل 7 مواقع سياحية يجب أن تزورها

الوليد بن طلال ينعى جورج بوش الأب

الصحة

7 مأكولات صحية تساعد على زيادة إدرار حليب الثدي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎