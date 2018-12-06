حركات خاطئة قد تسبب خلع المفاصل في تمارين الاستطالة

أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى أن تمارين الاستطالة توفر العديد من الفوائد الصحية سواء كانت قبل التمارين الرياضية أو بعدها، وأوضحت المجلة الألمانية بعض النصائح والإرشادات التي يجب مراعاتها عند أداء تمارين الاستطالة.



وأوصت المجلة الألمانية بأنه لا يجوز ممارسة تمارين الاستطالة حتى الوصول إلى حد الشعور بالألم الشديد، نظرًا لأنه في حالة ممارسة هذه التمارين بشكل خاطئ، فإنها قد تتسبب في تعرض الأربطة المشدودة للخطر أو حتى الإصابة بخلع المفاصل.



علاوة على أن يتعين على الرياضي اختيار تمرين الاستطالة المناسب، فهناك بعض التمارين لا يمكن أداؤها قبل التدريبات الرياضية أو بعدها، فمثلا تعمل تمارين الاستطالة الثابتة، التي يقف فيها الرياضي في وضع ثابت لعدة دقائق، على الحد من قوة العضلات، بحيث لا يتم شد العضلات بقوة أكبر، حتى مع التمرين بواسطة الأوزان فإن تمارين الاستطالة الثابتة تحد من الأداء.



ونصح الخبراء بالاعتماد على تمارين الاستطالة الديناميكية من أجل عملية الإحماء بصورة أفضل، نظرًا لأنها تعمل على تحريك الجسم بأكمله.