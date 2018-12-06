مصر تشارك بورقة بحثية عن مصادر تمويل الإرهاب بروما

تنظم مؤسسة كلية دفاع حلف الاطلنطي التابع لحلف الاطلنطي في روما مؤتمرها السنوي والذي يناقش هذا العام الإرهاب الدولي وتأثيره على الامن والسلم الدوليين بالتركيز على الأمن الأوروبي.



ويشارك في مجلس أمناء كلية الدفاع السفير محمود كارم باعتباره العربي الوحيد ضمن مجلس الامناء كما يرأس جلسة مهمة عن مصادر تمويل الإرهاب حيث يقدم عرضا عما تقوم به مصر في هذا المجال من جهد وتضحيات لدعم السلم الاقليمي والسلم والامن الدوليين.



ودعا كارم الى ضرورة شراكة دولية ومسؤولية عالمية لمكافحة تمويل الإرهاب ترتكز على تحقيق أقصى مستويات التعاون والتنسيق بين الدول بهدف مكافحة الإرهاب العابر للحدود كما تتطلب معالجة العوامل التي توفر أرضية خصبة لنشر الإرهاب والأفكار المتطرفة، ومنها انتشار النزاعات الإقليمية وزيادة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ما يهيئ للجماعات الإرهابية، وإيجاد الفرصة لتجنيد الأفراد لممارسة الأنشطة غير الشرعية.