اكتشاف سلحفاة تحمل طبقة طينية من الأرض على ظهرها

اكتشف علماء فريق "Task Force Turtle"، سلحفاة تحمل طبقة من "الأرض" على ظهرها، بوزن بلغ نحو 6 كيلوجرامات.



ونشر الفريق العلمي صورة لهذه السلحفاة الفريدة. ويراقب علماء الزواحف والبرمائيات وطلاب جامعة واشنطن ومؤسسات بحثية أخرى، حركة السلاحف في مستنقعات ولاية ماريلاند الأمريكية.



وتم تجهيز مجموعة كبيرة من السلاحف في هذه المنطقة بأجهزة إرسال وكاميرات تصوير، لدراسة حركة الهجرة لهذه الزواحف.



وتنتقل الزواحف، كل عام، من أماكن عيشها الصيفية إلى "فتحات طينية تحت الأرض" بانتظار فصل الشتاء لقضائه فيها.



ويبدو أن السلحفاة التي تم تصويرها بكتلة من الأرض المعشبة بوزن 6 كيلوجرامات، استيقظت على الأرجح بعد قضائها أسبوعين في الأرض الموحلة قرب بحيرة جافة، وهي تستعد الآن لفصل الشتاء، وفقا للعلماء.