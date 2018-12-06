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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:31 م

جنوه يودع كأس إيطاليا أمام ناد مغمور

جنوه يودع كأس إيطاليا
dostor.org/2425752

فجر فريق فيرتوس إينتيلا، الذي ينافس بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما صعد إلى دور الستة عشر لبطولة كأس إيطاليا، عقب فوزه 7/6 بركلات الترجيح على مضيفه جنوه، الذي يلعب بالدرجة الأولى، اليوم الخميس في دور الـ32 للمسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2/2، ليحتكم الفريقان للوقت الإضافي الذي انتهى بالتعادل 3/3، ليضطرا للجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفيرتوس إينتيلا في النهاية.

وبادر سيموني إيكاردي بالتسجيل لفيرتوس إينتيلا في الدقيقة 20، قبل أن يتعادل المهاجم البولندي كريستوف بياتيك لجنوه في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

وأعاد إيكاردي التقدم للضيوف من جديد، بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 83، غير أن فرحة لاعبي فيرتوس إينتيلا لم تدم طويلا، بعدما أدرك بياتيك التعادل مجددا لجنوه في الدقيقة 86 من ركلة جزاء أيضا.

وفي الوقت الإضافي، أحرز جيانلوكا لابادولا الهدف الثالث لجنوه من ركلة جزاء في الدقيقة 110، لكن فيرتوس إينتيلا لم ييأس وأدرك التعادل في الدقيقة 120 عبر لاعبه كريزستان أدوريان، ليظفر فريقه المغمور في النهاية ببطاقة التأهل للدور المقبل.

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