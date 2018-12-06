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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:21 م

أفضل 7 مواقع سياحية يجب أن تزورها

أفضل 7 مواقع سياحية
dostor.org/2425746

تتأثر الكثير من المناطق السياحية في العالم وتزول عن الوجود بسبب التغيرات المناخية وظاهرة التسخين الحراري التي يشهدها العالم في وقتنا الحالي.

ومع اختفاء الكتل الجليدية العملاقة في البحر، فإن العديد من الوجهات السياحية المنخفضة يمكن أن تغمرها مياه البحار والمحيطات خلال سنوات قليلة.

فيما يلي قائمة بالأماكن الأكثر شهرة في العالم، والتي يمكن أن تختفي في العقود القليلة القادمة، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية:

-جزر المالديف
تتميز جزر المالديف كمركز مشهور لقضاء شهر العسل، برمالها الناعمة ومياهها الكريستالية النقية، لكن ارتفاع الجزر المرجانية التي يبلغ عددها 1190 جزيرة، لا يتجاوز خمسة أقدام عن سطح البحر، وهذا يعني أن المياه يمكن أن تغمرها بالكامل خلال قرن من الزمان، إن استمرت مستويات سطح البحر بالارتفاع.

-البندقية، إيطاليا
إن المسارات المائية المتعرجة، تجعل من مدينة فينيسيا مدينة ساحرة للغاية، ولكن قد تكون هذه المدينة الرائعة على وشك الاختفاء تحت الماء، إذ من المتوقع حدوث فيضانات مدمرة بحلول نهاية القرن الحالي.

-أنتاركتيكا
إذا كنت تريد رؤية طيور البطريق، والقيام بجولة بالقوارب حول الجبال الجليدية في رحلة لاستكشاف الحيتان، فما عليك إلا زيارة القارة القطبية الجنوبية، ولكن للأسف هذه العجائب الجليدية بدأت تختفي ببطء بسبب التغيرات المناخية التي طرأت على الأرض، حيث بدأت الجبال الجليدية بالذوبان والانهيار وتراجعت الحياة البرية فيها.

-البحر الميت
تقلصت المياه في البحر الميت خلال الأربعين سنة الماضية بشكل ملحوظ، حيث انخفضت نسبة المياه فيه بمقدار 80 قدمًا، ويعتقد الخبراء بأن البحر قد يختفي خلال أقل من نصف قرن.

-الحاجز المرجاني العظيم، أستراليا
يقع قبالة ساحل كيرنز، وهو أكبر كتلة مرجانية في العالم، حيث تمتد الشعاب المرجانية لمسافة 133000 ميل، لكن للأسف فإن التلوث وارتفاع درجات حرارة المحيطات يهدد هذه الشعاب المرجانية بالدمار خلال 100 عام.

-جزر سيشل
تتكون هذه الجنة الاستوائية التي تقع في المحيط الهندي من حوالي 115 جزيرة، وتضم العديد من المنتجعات الفاخرة. لكن الشواطئ الخلابة معرضة لخطر التآكل، ويعتقد الخبراء أن يختفي هذا الأرخبيل بأكمله خلال 50 عامًا.

-منتزه جلاسيير الوطني، مونتانا
كانت حديقة مونتانا الوطنية تضم في الماضي أكثر من 150 نهرًا جليديًا، إلا أن العلماء يتوقعون بأن يؤدي تغير المناخ السريع إلى انخفاض هذا العدد إلى الصفر بحلول 2030.

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