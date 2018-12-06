البحرين تعتبر حفر حزب الله للأنفاق مع إسرائيل تهديدا للبنان

انتقد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الأنشطة التي يقوم بها حزب الله اللبناني، على الحدود مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن ذلك الأمر يتسبب في زعزعة استقرار لبنان.



وقال وزير الخارجية البحريني، في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر: "أليس قيام حزب الله الإرهابي بحفر الأنفاق عبر حدود لبنان هو تهديد صريح لاستقرار لبنان وهو شريك الحكم فيه؟".



وأضاف: "من يتحمل المسؤولية حين تأخذ الدول المجاورة على عاتقها مهمة التخلص من هذا الخطر الذي يهددها؟".



وكانت قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة أثبتت في وقت سابق اليوم وجود نفق على الحدود اللبنانية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي تشن عملية درع الشمال بزعم هدم هذه الأنفاق.