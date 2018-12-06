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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:13 م

وفد الجمارك المصرية يصل القاهرة قادمًا من الهند (صور)

وفد الجمارك المصرية
محمود السعدى
dostor.org/2425742

وصل مطار القاهرة، مساء الخميس، كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، قادمًا من الهند عقب مشاركته على رأس وفد الجمارك المصرية في حضور اجتماعات وفعاليات الدورة رقم 80 للجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية والتى عقدت في مدينة مومباي الهندية خلال الفترة من 5-3 ديسمبر 2018.

وبدأت أعمال الجلسات، الاثنين الماضي، بكلمة من كيونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية والذي رحّب أعضاء لجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية وقدم الشكر للجمارك الهندية لحسن الضيافة وحفاوة الإستقبال ثم عرض جدول الأعمال.

وتقدمت بعض الدول بطلب لإلغاء مناقشة بند السلع غير الملموسة ودارت مناقشات في هذه الجلسة.

كما تمت مناقشة موضوع تسهيل التجارة وتقييم الأداء وتأثيره من قبل البنك الدولي على الدول الأعضاء وأوضح عضو البنك الدولي طريقة تقييم الآداء من جانب البنك الدولي.

تم إنهاء إجراءات وصول رئيس مصلجة الجمارك المصرية والوفد المرافق له بصالة كبار الزوار، حيث كان فى استقبال رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

وفد الجمارك المصرية يصل القاهرة قادمًا من الهند (صور)
وفد الجمارك المصرية يصل القاهرة قادمًا من الهند (صور)
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