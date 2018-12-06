القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:36 م

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"
05:11 م

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
11:31 ص

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى
12:42 ص

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون
10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
10:12 م

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين
10:11 م

بث حي | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي | مباراة ليفربول ضد بيرنلي
مصر
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:10 م

الأوقاف تحقق المركز الأول في تقرير إنجازات الوزارات خلال 3 أشهر

الأوقاف تحقق المركز
dostor.org/2425739

حققت وزارة الأوقاف المركز الأول في تقرير إنجازات الوزارات خلال الفترة من أول يوليو وحتى 30 سبتمبر الماضيين بنسبة إنجاز 87%.

وقال اللواء عمرو شكري رئيس قطاع مكتب وزير الأوقاف ممثل الوزارة بلجنة متابعة إنجازات الوزارات بمجلس الوزراء - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - إن اللجنة تتابع وتقييم أداء الوزارات وفق معايير دقيقة وموضوعية أعدتها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري.

وأضاف أن المؤشرات التي أهلت الوزارة لحصد المركز الأول هي نجاحها في مجالات العمل الدعوي والاجتماعي وتجديد الخطاب الديني وإحلال وتجديد المساجد وتأهيل وتدريب الأئمة والدعاة والواعظات وتنمية قدرات العاملين، بالإضافة إلى ما حققته هيئة الأوقاف من مشروعات استثمارية خيرية وحسن تنمية مال الوقف والحفاظ عليه وتوجيه جزء للعمل الاجتماعي.

وأوضح أن النسبة المتبقية وهي 13% تخص مشروعات مدرجة ولم يبدأ تنفيذها كالمؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمسابقة العالمية لحفظ القرآن وبدء الدراسة في أكاديمية الأوقاف والمقرر لها الشهر المقبل، متوقعا زيادة نسبة الإنجاز.

وتلقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تقريرا من اللواء عمرو شكري بنتائج عمل اللجنة.

اقرأ أيضًا
منذ 43 دقيقة

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ حوالي 7 ساعات

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

منذ حوالي 7 ساعات

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات

منذ 4 أيام

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ

منذ اسبوع

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة

الآن

الجامعات تستعد لـ«الترم الأول» بكاميرات مراقبة وقائمة محظورات

بث مباشر.. الزمالك والمصري HD

اكتئاب الشتاء.. أسبابه وراثية وقد يؤدي إلى الانتحار

"واشنطن بوست" تكشف دوافع قطر للانسحاب من "الأوبك"

ads
الأكثر قراءة

تكثيف أمني في 6 أكتوبر: صلاح والهضبة هنا

السيسي يجري جولة بالدراجة الهوائية في شرم الشيخ.. ويصافح المجندين

الترجي التونسي يرفض نقل السوبر الإفريقي إلى قطر

"يا فرحة ما تمت": طرد بائعة خضار دمياط مجددًا

ألبومات الصور

إحنا آسفين يا نيدفيد

جماهير الأهلى.. حب تحت المطر

فيديو.. "الكاب" أبرز وسائل قاطنى الدقى للهروب من مياة الأمطار

"زياد" يحتاج 4 أطراف صناعية.. والده يناشد "السيسي" لعلاجه بالخارج

ads
نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

تكثيف أمني في 6 أكتوبر: صلاح والهضبة هنا

السيسي يجري جولة بالدراجة الهوائية في شرم الشيخ.. ويصافح المجندين

الترجي التونسي يرفض نقل السوبر الإفريقي إلى قطر

"يا فرحة ما تمت": طرد بائعة خضار دمياط مجددًا

كشكول

"بنات عين شمس" تحتفل بيوم الوفاء السنوي

عين شمس تنظم المؤتمر الأفريقي للقسطرة التداخلية لعلاج أمراض القلب

ندوة فى "السادات" الأزهرية عن دور الحماية المدنية

فوز طالبة بحاسبات عين شمس ببطولة العالم لكرة السرعة

ملتقي تعريفى بمعايير الجودة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بطب المنوفية

الأمصار

ثورة طبية على الطريق.. أعضاء الحيوانات ستنقل إلى البشر

الجزائر تسحب صناديق الزكاة من مساجدها

معلم مصري يوعي بمرض السرطان بعرض مسرحي "صور"

وزير الطاقة الروسي لن يحضر مناقشة خفض إنتاج النفط بفيينا

وزير الدفاع اليوناني يحث المواطنين على التبرع لشراء معدات عسكرية

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

الوليد بن طلال ينعى جورج بوش الأب

كوريا الجنوبية تمنح مكافآت مالية للسيدات على إنجاب الأطفال

الرئيس التنفيذي: جازي الجزائرية للمحمول أضافت مليون عميل هذا العام

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

7 مأكولات صحية تساعد على زيادة إدرار حليب الثدي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎