الأوقاف تحقق المركز الأول في تقرير إنجازات الوزارات خلال 3 أشهر

حققت وزارة الأوقاف المركز الأول في تقرير إنجازات الوزارات خلال الفترة من أول يوليو وحتى 30 سبتمبر الماضيين بنسبة إنجاز 87%.



وقال اللواء عمرو شكري رئيس قطاع مكتب وزير الأوقاف ممثل الوزارة بلجنة متابعة إنجازات الوزارات بمجلس الوزراء - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - إن اللجنة تتابع وتقييم أداء الوزارات وفق معايير دقيقة وموضوعية أعدتها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري.



وأضاف أن المؤشرات التي أهلت الوزارة لحصد المركز الأول هي نجاحها في مجالات العمل الدعوي والاجتماعي وتجديد الخطاب الديني وإحلال وتجديد المساجد وتأهيل وتدريب الأئمة والدعاة والواعظات وتنمية قدرات العاملين، بالإضافة إلى ما حققته هيئة الأوقاف من مشروعات استثمارية خيرية وحسن تنمية مال الوقف والحفاظ عليه وتوجيه جزء للعمل الاجتماعي.



وأوضح أن النسبة المتبقية وهي 13% تخص مشروعات مدرجة ولم يبدأ تنفيذها كالمؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمسابقة العالمية لحفظ القرآن وبدء الدراسة في أكاديمية الأوقاف والمقرر لها الشهر المقبل، متوقعا زيادة نسبة الإنجاز.



وتلقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تقريرا من اللواء عمرو شكري بنتائج عمل اللجنة.