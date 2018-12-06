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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:03 م

بدء احتفالات مرور قرن على تأسيس مدرسة باوهاوس الفنية في بألمانيا

بدء احتفالات مرور
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يبدأ غدا الجمعة، بمدينة فيمار الواقعة في ولاية تيرنجن شرق البلاد، معرض خاص بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس مدرسة "باوهاوس" الألمانية لفنون العمران يحضره مئة من الفنانين.

ويعرض منذ أول يوم للمعرض، المقام في صالة الفن هاري جراف كيسلر بفيمار غدا الجمعة، أعمال أول 14 فنانا من المئة الذين سوف يتم استضافتهم، حيث يتناول العرض عدة أقسام منها "ستوديو 100 لمعرض باوهاوس".

وقال مدير المعرض جروسمان إن الأعمال التي ستقدم للجمهور تخص مئة من طلاب وخريجي قسم التصميم والفن بجامعة باوهاوس في فيمار على مدار 25 عاما، أضاف جروسمان قائلا: "إنه معرض مختلف تماما".

ويتضح ذلك من الفنون التي يقدمها والتي يستمر عرضها حتى السادس من يناير المقبل، حيث يمكن للزوار الحديث مع أشكال خزفية متكلمة صممها كل من لاورا شتراسر وديفيد برول.

ويضم المعرض أيضا مجموعة من هدايا فيليب هورست "كاتارسيس (تطهر)" - والتي تتكون من قطع من الصابون مصممة على أشكال تمثال نصفي للأديب الكبير جوته وفوطة حمام تحيي ذكرى ملابس نزلاء معسكرات الاعتقال النازية في بوخينفالد.

ويقام معرض باوهاوس في مدينة أولم الألمانية بالتعاون مع جامعة التصميم الفني هناك بدءا من 22 نوفمبر 2019 حتى نهاية فبراير2020.

وتمر الذكرى المئة في أبريل 2019 على تأسيس مدرسة "باوهاوس" للفن والتصميم والعمران المشهورة عالميا في فيمار.

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