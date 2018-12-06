العثور على 16 جثمانًا لضحايا الاشتباكات الانفصالية في إقليم "بابوا"

عثرت قوات الأمن الإندونيسية اليوم الخميس، على جثث 16 شخصًا كانوا قد لقوا مصرعهم في إقليم (بابوا) خلال واحدة من أشد الاشتباكات الانفصالية الدموية بالإقليم.



وقال المتحدث العسكري الكولونيل محمد العايدي - حسبما ذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - إن المروحيات العسكرية نقلت 8 جثث و8 ناجين آخرين من إحدى قرى الإقليم إلى المستشفى.



وأضاف العايدي أن المواجهات بين مسلحين تابعين لحركة "بابوا الحرة"، التي تقاتل لاستقلال الإقليم، وقوات الأمن تعوق الجهود لاستعادة جثامين الضحايا الثمانية المتبقين.



وكانت الشرطة قد أعلنت - يوم الأحد الماضي - مقتل 31 عاملًا وجنديًا، حينما تعرضوا لهجوم من قبل مسلحين على مشروع إنشائي تابعا للحكومة في منطقة (ندوجا) النائية بالإقليم.



يذكر أن إقليم بابوا يعاني من نزاع انفصالي محتدم منذ انضمامه إلى إندونيسيا بعد استفتاء أجرى في عام 1969 دعمته الأمم المتحدة وقوبل بانتقاد واسع النطاق، ومنذ ذلك الحين ظل الإقليم أحد أفقر المناطق في إندونيسيا.