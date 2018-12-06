القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:36 م

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"
05:11 م

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
11:31 ص

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى
12:42 ص

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون
10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
10:12 م

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين
10:11 م

بث حي | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي | مباراة ليفربول ضد بيرنلي
عالم
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:58 م

وزير الدفاع الروسي: نأمل في مواصلة التعاون العسكري مع فنزويلا

الروسي سيرغي شويجو
الروسي سيرغي شويجو
dostor.org/2425729

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو، لنظيره الفنزويلي أهمية التعاون بين البلدين في المجال العسكري-الفني، الذي يتيح للقوات المسلحة الروسية استخدام مطارات وموانئ فنزويلية.

وأشار شويجو في مستهل مباحثاته مع لوبيز اليوم في موسكو إلى أن التعاون الثنائي على مستوى مرضي، مشددا على أن موافقة فنزويلا على استقبال طائرات وسفن حربية روسية "سيستفيد منها كل من روسيا وفنزويلا".

وأضاف شويغو أن التعاون مع فنزويلا يتيح للعسكريين الروس اكتساب خبرات في رحلات جوية طويلة والحفاظ على مستوى جيد لجاهزية المعدات العسكرية الروسية.

ويأتي لقاء شويجو-لوبيز في أعقاب إجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثات مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الأربعاء.

وأسست اتفاقية موقعة بين بوتين والرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز عام 2001 أرضية للتعاون العسكري-الفني بين البلدين، وبموجبها زودت روسيا القوات المسلحة الفنزويلية بالأسلحة النارية، بينها بندقيات كلاشنيكوف، ومروحيات وطائرات مقاتلة وأنظمة للدفاع الجوي وغيرها من الأسلحة والمعدات الروسية الصنع.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 8 ساعات

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ 4 أيام

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ اسبوع

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ أقل من شهر

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ أقل من شهر

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ أقل من شهر

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

الآن

الجامعات تستعد لـ«الترم الأول» بكاميرات مراقبة وقائمة محظورات

بث مباشر.. الزمالك والمصري HD

اكتئاب الشتاء.. أسبابه وراثية وقد يؤدي إلى الانتحار

"واشنطن بوست" تكشف دوافع قطر للانسحاب من "الأوبك"

ads
الأكثر قراءة

تكثيف أمني في 6 أكتوبر: صلاح والهضبة هنا

السيسي يجري جولة بالدراجة الهوائية في شرم الشيخ.. ويصافح المجندين

الترجي التونسي يرفض نقل السوبر الإفريقي إلى قطر

"يا فرحة ما تمت": طرد بائعة خضار دمياط مجددًا

ألبومات الصور

إحنا آسفين يا نيدفيد

جماهير الأهلى.. حب تحت المطر

فيديو.. "الكاب" أبرز وسائل قاطنى الدقى للهروب من مياة الأمطار

"زياد" يحتاج 4 أطراف صناعية.. والده يناشد "السيسي" لعلاجه بالخارج

ads
نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

تكثيف أمني في 6 أكتوبر: صلاح والهضبة هنا

السيسي يجري جولة بالدراجة الهوائية في شرم الشيخ.. ويصافح المجندين

الترجي التونسي يرفض نقل السوبر الإفريقي إلى قطر

"يا فرحة ما تمت": طرد بائعة خضار دمياط مجددًا

كشكول

"بنات عين شمس" تحتفل بيوم الوفاء السنوي

عين شمس تنظم المؤتمر الأفريقي للقسطرة التداخلية لعلاج أمراض القلب

ندوة فى "السادات" الأزهرية عن دور الحماية المدنية

فوز طالبة بحاسبات عين شمس ببطولة العالم لكرة السرعة

ملتقي تعريفى بمعايير الجودة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بطب المنوفية

الأمصار

ثورة طبية على الطريق.. أعضاء الحيوانات ستنقل إلى البشر

الجزائر تسحب صناديق الزكاة من مساجدها

معلم مصري يوعي بمرض السرطان بعرض مسرحي "صور"

وزير الطاقة الروسي لن يحضر مناقشة خفض إنتاج النفط بفيينا

وزير الدفاع اليوناني يحث المواطنين على التبرع لشراء معدات عسكرية

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

الوليد بن طلال ينعى جورج بوش الأب

كوريا الجنوبية تمنح مكافآت مالية للسيدات على إنجاب الأطفال

الرئيس التنفيذي: جازي الجزائرية للمحمول أضافت مليون عميل هذا العام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

7 مأكولات صحية تساعد على زيادة إدرار حليب الثدي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎