وزير الدفاع الروسي: نأمل في مواصلة التعاون العسكري مع فنزويلا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو، لنظيره الفنزويلي أهمية التعاون بين البلدين في المجال العسكري-الفني، الذي يتيح للقوات المسلحة الروسية استخدام مطارات وموانئ فنزويلية.



وأشار شويجو في مستهل مباحثاته مع لوبيز اليوم في موسكو إلى أن التعاون الثنائي على مستوى مرضي، مشددا على أن موافقة فنزويلا على استقبال طائرات وسفن حربية روسية "سيستفيد منها كل من روسيا وفنزويلا".



وأضاف شويغو أن التعاون مع فنزويلا يتيح للعسكريين الروس اكتساب خبرات في رحلات جوية طويلة والحفاظ على مستوى جيد لجاهزية المعدات العسكرية الروسية.



ويأتي لقاء شويجو-لوبيز في أعقاب إجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثات مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الأربعاء.



وأسست اتفاقية موقعة بين بوتين والرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز عام 2001 أرضية للتعاون العسكري-الفني بين البلدين، وبموجبها زودت روسيا القوات المسلحة الفنزويلية بالأسلحة النارية، بينها بندقيات كلاشنيكوف، ومروحيات وطائرات مقاتلة وأنظمة للدفاع الجوي وغيرها من الأسلحة والمعدات الروسية الصنع.