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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:53 م

مساعد وزير الخارجية: منتدى إفريقيا يبرز نشاط جامعة طنطا دوليا

مساعد وزير الخارجية:
dostor.org/2425724

أعرب السفير هشام عسران نائب مساعد وزير الخارجية، عن سعادته بالمشاركة في منتدى (إفريقيا الماضى والحاضر والمستقبل) في جامعة طنطا، وتقدم بالشكر والتقدير إلى الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، الذى دعا إلى هذا المحفل الذى يخرج نشاط جامعة طنطا من النشاط الإقليمى إلى الدولي.

وأوضح عسران أن السياسة المصرية في إفريقيا دائما متواصلة وإن خفتت حدتها في بعض الأحيان إلا أنها لم تنقطع، والتقارب مع الدول الإفريقية مستمر، مشددا على الهوية المصرية الإفريقية والانتماء المشترك والأصول التاريخية الواحدة والجذور العرفية الثابتة على مدار الاجيال.

وقال السفير "لقد سعت مصر وما زالت تسعى منذ تولي الرئيس السيسي، وفي هذا الإطار كان لوزارة الخارجية المصرية دورها في التواصل سواء مع الدول الإفريقية أو مختلف المؤسسات والمنظمات والوزارات وهيئات الدول الإفريقية للتأكيد وشرح رؤية مصر في عهد عبدالفتاح السيسي تجاه إفريقيا، بهدف تحقيق التنمية الشاملة التي ترتكز في الأساس على عنصري تنمية الإنسان وتنمية المكان في إفريقيا".

وأضاف أن تنمية الإنسان فى إفريقيا تقوم على أعمدة أساسية هي الغذاء والتعليم والصحة وبدأت مصر بالتنسيق مع وزارة الزراعة المصرية في إنشاء العديد من المزارع التجريبية في الدول الإفريقيه لانتاج الغذاء المحلي، أما فيما يتعلق بالتعليم واصلت مصر دورها في استضافة العديد من الطلاب الأفارقة في المعاهد والمؤسسات التعليمية المصرية.

وتابع "إن لجامعة الأزهر دورا بارزا في مكافحة الإرهاب الذى يغطي بعض أرجاء القارة الإفريقية من خلال إيفاد الدعاة الى الاقاليم المحلية التى تشهد افكارا متطرفة لتصحيح مفاهيم الدين الاسلامى، وفى قطاع الصحة تعمل مصر على دراسة الامراض المتوطنة في القارة الافريقية وايفاد القوافل الطبية وإجراء العمليات الجراحية".

وأكد أن مصر أنشأت الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية بوزارة الخارجية، وتتولى هذه الوكالة توفير دورات تدريبية لمختلف الدارسين الافارقة في مختلف المجالات صحة وتعليم واعلام ودبلوماسية وأمن، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على نقل خبراتها في مجال مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع مختلف الدول الافريقية وانشاء شبكة ربط معلوماتية في هذا المجال لتأمين الدول الافريقية من مخاطر وتداعيات العمليات الارهابية، كذلك أنشأت وزارة الخارجية مركز القاهرة لحفظ السلام وتسويه المنازعات.

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