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الصحة
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:47 م

7 مأكولات صحية تساعد على زيادة إدرار حليب الثدي

7 مأكولات صحية تساعد
dostor.org/2425720

تحث توصيات رعاية الطفل على تغذية المولود على حليب الأم حصريًا لمدة 6 أشهر إلا إذا كان هناك مانع صحي.

وتعتبر إمدادات حليب الثدي عملية طبيعية، لكن بالإمكان زيادة إدرار الحليب لضمان توفير احتياجات الصغير.

وتلعب تغذية الأم دورًا هامًا في قدرتها على إنتاج الحليب، وتساعد بعض الأطعمة على زيادة الإنتاج.

ـ الحلبة: يمكنك رش هذه البذور على الخضروات، أو تناول مغلي الحلبة، أو نقع البذور في الماء أثناء الليل وشربها في النهار.

ـ الثوم: إلى جانب خصائصه العلاجية يساعد الثوم على إدرار الحليب خاصة للأمهات الجدد، وعند الرغبة في إطالة أمد الرضاعة الطبيعية.

ـ الكمّون: تساعد هذه البذور على تفيز إنتاج الحليب في ثدي الأمهات، كما تعتبر مصدرًا جيدًا للحديد.

ـ السمسم: يمكنك رش بذور السمسم على الخضروات أو شوربة العدس وغير ذلك من البقول.

ـ الشُمّر: يُعتَقَد أن بذور الشُمّر فعّالة في زيادة إدرار حليب الثدي، كما يساعد تناولها المنتظم على تخفيف الإمساك وتحسين الهضم.

ـ الشوفان: يمتاز الشوفان بأنه غني بالكالسيوم والألياف والحديد. تناول الشوفان مع الإفطار يساعد على تحسين الرضاعة الطبيعية.

ـ الخضروات الخضراء والحمراء: مثل البطاطا الحلوة والجزر، والتفاح الأخضر والخضروات الورقية كالسبانخ والبروكلي والملوخية.

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