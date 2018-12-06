مقتل شخص إثر اصطدام طائرتين أمريكيتين قبالة سواحل اليابان

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، مقتل شخص إثر اصطدام طائرة من طراز (إف.أي.18) بطائرة وقود من طراز (كيه سي- 130) تابعتين لقوات مشاة البحرية الأمريكية قبالة الساحل الغربي لليابان في وقت مبكر اليوم.



ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية عن الجيش الأمريكي قوله إن الشخص الذي لقى مصرعه كان واحدًا من الطاقم الجوي المكون من فردين نجيا من الحادث إلا أنه توفى لاحقًا، مشيرة إلى أن 5 أشخاص آخرين لا يزالون مفقودين.



ونقلت الشبكة عن قوات مشاة البحرية الأمريكية قولها إن العضو الآخر في الطاقم يتمتع بحالة صحية جيدة.



وكانت البحرية الأمريكية ووزارة الدفاع اليابانية قد أعلنتا في وقت سابق فقدان خمسة أشخاص إثر الحادث فيما تم العثور على اثنين آخرين من طاقمي الطائرتين.



وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهايد سوجا إن طوكيو لم تؤكد تأثر عمليات السفن التجارية جراء وقوع الحادث في المياه، كما تعهد ببذل قصارى جهده للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل إنقاذ أفراد طاقم الطائرتين المفقودين.



من جهتها، قالت مصادر مسئولة بالحكومة اليابانية إن قوات الدفاع الذاتي اليابانية أرسلت 10 طائرات، فيما أرسل خفر السواحل الياباني ست سفن دورية للقيام بعملية الإنقاذ. ولم يتم الإبلاغ عن تأثر أية سفن مدنية من وقوع الحادث.