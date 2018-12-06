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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:43 م

مبعوث الأمم المتحدة يبشر بـ"حل سلمي" لقضية الصحراء

مبعوث الأمم المتحدة
dostor.org/2425717

أعلن المبعوث الأممي للصحراء، اليوم الخميس، أن هناك إمكانية للتوصل إلى "حل سلمي" للنزاع في المنطقة، بعد اجتماع ممثلي الأطراف حول طاولة مستديرة في جنيف لأول مرة منذ 2012.

وقال هورست كولر، وهو رئيس ألماني سابق مكلف بالملف منذ 2017، للصحفيين، إن "الحل السلمي ممكن لهذا النزاع"، وذلك في ختام محادثات، التي استمرت يومين بمشاركة المغرب وما يعرف باسم "جبهة البوليساريو" والجزائر وموريتانيا.

وأضاف كولر، إنه "مسرور للغاية للإعلان عن التزام الوفود بالمحادثات"، مضيفا: أن جولة محادثات جديدة ستجري "في الربع الأول من عام 2019".

وقال: "من خلال مناقشاتنا، يتضح لي أن لا أحد يستفيد من بقاء الوضع على ما هو عليه، وأعتقد اعتقادا راسخا أنه من مصلحة الجميع حل هذا النزاع".

وفي نفس السياق قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن المحادثات جرت "في أجواء جيدة جدا"، لكنه شدد على أنه "لا يكفي. يجب أن تترجم الأجواء الجيدة إلى إرادة حقيقية" لتغيير هذا الوضع، وحذر من أن "هذا الزخم سيخبو في غياب الإرادة السياسية".

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