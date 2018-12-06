القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:36 م

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"
05:11 م

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
11:31 ص

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى
12:42 ص

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون
10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
10:12 م

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين
10:11 م

بث حي | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي | مباراة ليفربول ضد بيرنلي
الكابتن
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:40 م

اتحاد جدة يخسر أمام الفيصلي 2-1 في الدوري السعودي

اتحاد جدة يخسر أمام
dostor.org/2425711

واصل اتحاد جدة نتائجه السلبية في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سقط في فخ الخسارة مساء اليوم الخميس، أمام ضيفه الفيصلي بنتيجة 1-2، على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة، في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر المسابقة.

سجل هدفي الفيصلي، دييجو كالديرون وإيجور روسي في الدقيقتين 11 و55، فيما سجل فهد المولد هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 95.

خاض اتحاد جدة حتى الآن 12 مباراة في الدوري، ولكنه لم يحقق أي انتصار، وتعادل ثلاث مرات، وتلقى تسع هزائم، حيث يعد هذا واحدا من أسوأ مواسم الفريق الاتحادي.

وبقى اتحاد جدة في المركز السادس عشر والأخير بجدول الدوري السعودي برصيد 3 نقاط فقط، فيما رفع الفيصلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع.

وفي مباريات أخرى ضمن الجولة ذاتها، فاز الشباب على أحد بهدف نظيف، والقادسية على الاتفاق بهدفين دون رد، والباطن على الفيحاء بهدف نظيف.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»

منذ حوالي 22 ساعة

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون

منذ يوم

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي

منذ يوم

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين

منذ يوم

بث حي | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي | مباراة ليفربول ضد بيرنلي

منذ يوم

يلا شوت Liverpool HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | ماتش ليفربول ضد بيرنلي

الآن

الجامعات تستعد لـ«الترم الأول» بكاميرات مراقبة وقائمة محظورات

بث مباشر.. الزمالك والمصري HD

اكتئاب الشتاء.. أسبابه وراثية وقد يؤدي إلى الانتحار

"واشنطن بوست" تكشف دوافع قطر للانسحاب من "الأوبك"

ads
الأكثر قراءة

تكثيف أمني في 6 أكتوبر: صلاح والهضبة هنا

السيسي يجري جولة بالدراجة الهوائية في شرم الشيخ.. ويصافح المجندين

الترجي التونسي يرفض نقل السوبر الإفريقي إلى قطر

"يا فرحة ما تمت": طرد بائعة خضار دمياط مجددًا

ألبومات الصور

إحنا آسفين يا نيدفيد

جماهير الأهلى.. حب تحت المطر

فيديو.. "الكاب" أبرز وسائل قاطنى الدقى للهروب من مياة الأمطار

"زياد" يحتاج 4 أطراف صناعية.. والده يناشد "السيسي" لعلاجه بالخارج

ads
نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

تكثيف أمني في 6 أكتوبر: صلاح والهضبة هنا

السيسي يجري جولة بالدراجة الهوائية في شرم الشيخ.. ويصافح المجندين

الترجي التونسي يرفض نقل السوبر الإفريقي إلى قطر

"يا فرحة ما تمت": طرد بائعة خضار دمياط مجددًا

كشكول

"بنات عين شمس" تحتفل بيوم الوفاء السنوي

عين شمس تنظم المؤتمر الأفريقي للقسطرة التداخلية لعلاج أمراض القلب

ندوة فى "السادات" الأزهرية عن دور الحماية المدنية

فوز طالبة بحاسبات عين شمس ببطولة العالم لكرة السرعة

ملتقي تعريفى بمعايير الجودة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بطب المنوفية

الأمصار

ثورة طبية على الطريق.. أعضاء الحيوانات ستنقل إلى البشر

الجزائر تسحب صناديق الزكاة من مساجدها

معلم مصري يوعي بمرض السرطان بعرض مسرحي "صور"

وزير الطاقة الروسي لن يحضر مناقشة خفض إنتاج النفط بفيينا

وزير الدفاع اليوناني يحث المواطنين على التبرع لشراء معدات عسكرية

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

الوليد بن طلال ينعى جورج بوش الأب

كوريا الجنوبية تمنح مكافآت مالية للسيدات على إنجاب الأطفال

الرئيس التنفيذي: جازي الجزائرية للمحمول أضافت مليون عميل هذا العام

مباريات
الصحة

7 مأكولات صحية تساعد على زيادة إدرار حليب الثدي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎