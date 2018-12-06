اتحاد جدة يخسر أمام الفيصلي 2-1 في الدوري السعودي

واصل اتحاد جدة نتائجه السلبية في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سقط في فخ الخسارة مساء اليوم الخميس، أمام ضيفه الفيصلي بنتيجة 1-2، على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة، في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر المسابقة.



سجل هدفي الفيصلي، دييجو كالديرون وإيجور روسي في الدقيقتين 11 و55، فيما سجل فهد المولد هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 95.



خاض اتحاد جدة حتى الآن 12 مباراة في الدوري، ولكنه لم يحقق أي انتصار، وتعادل ثلاث مرات، وتلقى تسع هزائم، حيث يعد هذا واحدا من أسوأ مواسم الفريق الاتحادي.



وبقى اتحاد جدة في المركز السادس عشر والأخير بجدول الدوري السعودي برصيد 3 نقاط فقط، فيما رفع الفيصلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع.



وفي مباريات أخرى ضمن الجولة ذاتها، فاز الشباب على أحد بهدف نظيف، والقادسية على الاتفاق بهدفين دون رد، والباطن على الفيحاء بهدف نظيف.