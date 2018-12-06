زيارة مفاجأة لمستشفى فيديمين المركزي بالفيوم

فاجأ اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، مستشفى فيديمين المركزي بزيارة ميدانية، لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظام وجود الأطباء وأطقم التمريض، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.



وراجع محافظ الفيوم دفاتر الحضور والإنصراف في المستشفى وأكد ضرورة الانضباط فى العمل والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وإحالة المقصرين للتحقيق، فضلا عن إسناد دفتر الحضور والانصراف لموظف نشيط يحافظ على التزام العاملين بمواعيد العمل المقررة.



وشدد على أن قطاع الصحة يُعد أحد القطاعات الحيوية لتأثيره المباشر على حياة المواطنين، مشيرًا إلى استمرار الجولات الميدانية المفاجئة لجميع المؤسسات والمصالح الحكومية للتأكد من انضباط العمل وتقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل.



كما فاجأ المحافظ العاملين بمكتب تنشيط السياحة في منطقة السيليين السياحية، وشدد على ضرورة التزام العاملين في المكتب بمواعيد الحضور والانصراف والتواجد على رأس العمل بصفة مستمرة وتذليل كافة العقبات والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات بالمنطقة.