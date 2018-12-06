انتهاء الاجتماع الوزاري لـ"أوبك" دون اتفاق

انتهى اجتماع دول أوبك في فيينا دون التوصل إلى اتفاق بشأن حجم تقليص إنتاج النفط في عام 2019، ومن المتوقع أن يتخذ القرار بهذا الصدد الجمعة بعد المناقشات مع غير الأعضاء في المنظمة.



وفي أعقاب الاجتماع صرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أنه ليس متأكدا من حصول اتفاق. وقال: "ليس الجميع مستعدين لتقليص الإنتاج بشكل متساو. وروسيا غير مستعدة لتقليص كبير"، حسبما نقلت عنه وكالة "بلومبرج".



وبحثت دول أوبك خفض الإنتاج بمقدار نحو مليون برميل، ولكن المسألة العالقة لا تزال الحصول على موافقة جميع أطراف "أوبك+" من الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك.



وأعرب وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، عن أمله بأن يتم التوصل إلى الاتفاق مع دول من خارج أوبك، وستستمر المناقشات غدا الجمعة.



ومن المتوقع أن يعود وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إلى فيينا غدا الجمعة بعد أن شارك في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج أمس الأربعاء.



وصرح نوفاك في وقت سابق من اليوم الخميس بأنه من الأصعب بالنسبة لروسيا تخفيض مستوى الإنتاج في موسم الشتاء بالمقارنة مع دول أخرى في أوبك وامتنع عن التعليق عن الاتفاق المحتمل قبل صدور النتائج النهائية.