السجن لروسي خطط لهجوم على كاتدرائية

أصدرت محكمة روسية، حكما بالسجن 3 سنوات ونصف السنة، على روسي مؤيد لتنظيم "داعش" الإرهابي، أعد اعتداء في سان بطرسبورغ أحبط بفضل تعاون الولايات المتحدة، حسب الكرملين.



وقال الجهاز الإعلامي لمحكمة سمولينسكي في سان بطرسبورج، في بيان، إن المحكمة "حكمت مساء الأربعاء على فيروز كالافوروف (19 عاما) المتهم بأنه أعد عملا إرهابيا في كاتدرائية سيدة كازان وسط سان بطرسبورج، بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة".



وأوضح المحققون أن فيروز كالافوروف اقترح على المتواطئين معه، فكرة تنفيذ هجوم انتحاري في كاتدرائية سيدة كازان، المقصد السياحي الشهير، فيما كان هؤلاء يفكرون في البداية بهجوم بالسكاكين.



وأوقف المتهم في ديسمبر 2017 مع 6 أشخاص آخرين، يعتقد أنهم جميعا يؤيدون تنظيم "داعش"، كما تقول الأجهزة الأمنية الروسية.



وتؤكد موسكو أن معلومات نقلتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، سهلت مهمة إحباط المخطط الإرهابي.



واتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، آنذاك، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب لـ"شكره" على مساعدته، واعتبر الأخير أن التعاون بين أجهزة الاستخبارات الروسية والأمريكية أتاح تجنب سقوط "آلاف" الضحايا، في ثاني مدينة روسية.



وحكم على شخصين حتى الآن في إطار هذه القضية، أحدهما يفغيني أفيموف، أستاذ اللغة الإنجليزية الذي دين في اغسطس بـ"إنتاج مواد متفجرة بطريقة غير قانونية" و"التحضير لعمل إرهابي"، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات.