الأمم المتحدة تثبت وجود نفق بين لبنان ودولة الاحتلال

كشف وفد تقني من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان"يونيفيل"، مساء الخميس، عن وجود نفق في الخط الأزرق الفاصل بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك حسبما أفادت قناة سكاي نيوز بالعربية في نبأ عاجل.



ووصل الوفد في وقت سابق اليوم إلى المنطقة الحدودية، ويأتي هذا الأمر تنفيذا لاتفاق تم التوصل إليه، أمس، في اجتماع ثلاثي بمشاركة رئيس بعثة يونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول وضباط من القوات المسلحة اللبنانية وجيش الاحتلال.



وبحث الاجتماع الثلاثي أمس بحث أنشطة جيش الاحتلال جنوب الخط الأزرق للبحث عما يشتبه أنه أنفاق أقامها حزب الله اللبناني.