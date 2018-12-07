القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:26 ص

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية
09:36 م

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"
05:11 م

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
11:31 ص

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى
12:42 ص

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون
10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
10:12 م

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين
اقتصاد
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:30 ص

أسعار الأسماك اليوم.. "البلطى" بـ21 جنيهًا للكيلو

أسعار الأسماك
أسعار الأسماك
دعاء أبو العزم
dostor.org/2425678

شهدت أسعار السمك، بحسب سوق العبور، اليوم الجمعة، وبلغ سعر السمك البلطى ما بين 20 -21 جنيها للكيلو بحسب النوع والحجم.

وسجل سعر السمك الفيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 20- 34 جنيها، فيما بلغ سعر سمك القراميط من 10 -29 جنيها، والتعابين من 40 - 140جنيها، وسعر المكرونة الخليجى تراوح ما بين 35- 41 جنيها للكيلو.

فى حين سجل سعر سمك المكرونة السويسى ليصل ما بين 50-64 جنيها للكيلو، بينما بلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر السبيط من 90 -160 جنيها، بينما سجل سعر الكابوريا من 30 - 120، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 350 - 400 جنيهات.

ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 85 – 165 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمبرى غير المجمد ما بين 250- 300جنيها، وبلغ سعر البورى 32 - 40 جنيها.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من ساعتين

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ حوالي 12 ساعة

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

منذ 5 أيام

«مصر» يحصد لقب بنك العام وشهادة التوافق مع المعايير العالمية

منذ أقل من شهر

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ أقل من شهر

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

منذ أقل من شهر

"مميش": 10.3% زيادة فى عائدات قناة السويس من يناير لأكتوبر

الآن

السيسي يجري جولة بالدراجة الهوائية في شرم الشيخ.. ويصافح المجندين

"يا فرحة ما تمت": طرد بائعة خضار دمياط مجددًا

وزيرة الهجرة: المصري في الخارج «أمن قومى» وكرامته مُصانة.. ونحن جالية مسالمة لا تفكر إلا فى أكل العيش

تكثيف أمني في 6 أكتوبر: صلاح والهضبة هنا

ads
الأكثر قراءة

بعد 3 أشهر من الزواج.. ضبطها زوجها فى أحضان عشيقها فقتلته

أب يلقي بأبنائه الثلاثة في نيل إمبابة وينتحر

تكثيف أمني في 6 أكتوبر: صلاح والهضبة هنا

5 علامات تظهر بجسدك عقب تناول لحم الحمير.. تعرف عليها

ألبومات الصور

هدايا الكريسماس للغني والفقير.. والنساء الأكثر إقبالًا على الشراء

إحنا آسفين يا نيدفيد

جماهير الأهلى.. حب تحت المطر

فيديو.. "الكاب" أبرز وسائل قاطنى الدقى للهروب من مياة الأمطار

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

بعد 3 أشهر من الزواج.. ضبطها زوجها فى أحضان عشيقها فقتلته

أب يلقي بأبنائه الثلاثة في نيل إمبابة وينتحر

تكثيف أمني في 6 أكتوبر: صلاح والهضبة هنا

5 علامات تظهر بجسدك عقب تناول لحم الحمير.. تعرف عليها

كشكول

"بنات عين شمس" تحتفل بيوم الوفاء السنوي

عين شمس تنظم المؤتمر الأفريقي للقسطرة التداخلية لعلاج أمراض القلب

ندوة فى "السادات" الأزهرية عن دور الحماية المدنية

فوز طالبة بحاسبات عين شمس ببطولة العالم لكرة السرعة

ملتقي تعريفى بمعايير الجودة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بطب المنوفية

الأمصار

ثورة طبية على الطريق.. أعضاء الحيوانات ستنقل إلى البشر

الجزائر تسحب صناديق الزكاة من مساجدها

معلم مصري يوعي بمرض السرطان بعرض مسرحي "صور"

وزير الطاقة الروسي لن يحضر مناقشة خفض إنتاج النفط بفيينا

وزير الدفاع اليوناني يحث المواطنين على التبرع لشراء معدات عسكرية

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

الفائزان بنوبل الطب يوضحان مستقبل علاج السرطان

اكتشاف سلحفاة تحمل طبقة طينية من الأرض على ظهرها

أفضل 7 مواقع سياحية يجب أن تزورها

الصحة

7 مأكولات صحية تساعد على زيادة إدرار حليب الثدي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎