السودان والأمم المتحدة يبحثان دعم الاستقرار والتنمية في دارفور

بحث وزير الخارجية السوداني، الدكتور الدرديري محمد أحمد، مع رئيسة الفريق القطري للأمم المتحدة، منسقة المساعدات الإنسانية والبرنامج الإنمائي، جوي سون، دعم الاستقرار في دارفور والانتقال من الإغاثة إلى إعادة الإعمار والتنمية.



وقال وزير الخارجية - خلال اللقاء - إن دارفور تشهد استقرارًا تامًا، وجسدت جولة الرئيس عمر البشير الأخيرة في دارفور الأيام الماضية هذه الحقيقة، مما يحتم تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية ووضع استراتيجية تنمية دارفور موضع التنفيذ.



من جانبها، استعرضت المسئولة الأممية جهودها لاستقطاب دعم المانحين لاستراتيجية تنمية دارفور، وجددت الالتزام بمبدأ التحول من المساعدات الإنسانية في دارفور إلى التنمية وإعادة الإعمار.



وأشادت بالخطوة التي تمت اليوم في برلين بتوقيع اتفاق ما قبل التفاوض بين الحكومة وحركة العدل والمساواة.



واستعرض الجانبان جهود استكمال تحقيق السلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والوضع في أبيي، حيث أحاطت المسئولة الأممية، الوزير، علمًا بنتائج زياراتها ولقاءاتها الأخيرة في جوبا ونيروبي وأبيي، بجانب لقائها المتوقع مع رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، ثابو أمبيكي، الأسبوع المقبل في أديس أبابا.