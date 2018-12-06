روسيا وألمانيا يبحثان الأوضاع في أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الألماني هايكو ماس، خلال لقائهما اليوم الخميس في مدينة ميلانو الإيطالية، على هامش أعمال مجلس وزراء خارجية دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الأوضاع في أوكرانيا وخطط واشنطن للانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.



ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، بيانًا للخارجية الروسية، جاء فيه: "جرى تبادل الآراء حول قضايا الأجندة الدولية الراهنة، بما في ذلك التصرفات الأوكرانية غير القانونية في مضيق كيرتش، والتي وقعت يوم 25 نوفمبر من العام الجاري، والنوايا الأمريكية أحادية الجانب بالانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وقضايا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعلاقات روسيا والناتو".