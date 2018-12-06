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محافظات
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:32 م

محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار

اللواء مهندس هشام
اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية
أ ش أ
dostor.org/2425624

أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، أنه تم المرور على جميع الأنفاق والتأكد من صلاحيتها مع رفع درجة الاستعداد لجميع الوحدات المحلية والمعدات الهندسية للشفط والكسح للتعامل مع مياه الأمطار أولًا بأول.

وقال المحافظ - في تصريحات اليوم الخميس - "حتى الآن لا توجد أي عوائق في حركة المرور والسيارات والمارة في الشوارع وجميع أنفاق المحافظة بالكامل مع انتظام الحركة على الطريق السريع وخاصة أنفاق (العجيزي – الخادم – القرشي – ميت حبيش – كوبري الميتين) في حي أول وثان طنطا - نفق الدلجمون والجزيرة بكفر الزيات).

وشدد على أنه تم التنسيق مع شركة الكهرباء بتجهيز أطقم الطوارئ والتعامل مع أي تأثر للوصلات الكهربائية في حينه حيث تم إعادة الكهرباء لقرية خرسيت بمركز ومدينة طنطا خلال دقائق من انقطاع التيار الكهربائي.
ووجه غرف العمليات على مستوى المحافظة بالكامل بالمتابعة على مدار 24 ساعة لحالة الأمطار والدفع الفوري بعربات الكسح لأي أماكن تجمعات طبقًا للخطط التي تم وضعها لمواجهة الأمطار مسبقًا قبل موسم المطر.

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