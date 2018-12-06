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سياسي
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:32 م

نائب السلام يكشف حقيقة وفاة والد "تلميذة التنمر"

شريف الوردانى، أمين
شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان
dostor.org/2425623

حرص شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، على زيارة مدرسة النهضة الثانوية بنات اليوم بعدما أثير مؤخرًا في عدد من المواقع الإخبارية، عن وفاة والد إحدى الطالبات التي تنمر بها زميلاتها بالمدرسة وهو يحاول الدفاع عنها، مصطحبًا مدير إدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة، وأسرة الطالبة.

وكشف الوردانى، أن ما نشرته المواقع الإخبارية ليس دقيقًا، وإنما تعود الواقعة كما روتها أسرة الطالبة له، إلى خلاف طبيعي بين مجموعة من طالبات مدرسة النهضة الثانوية بنات وليس له علاقة بالتنمر وأن ما أثير عن وفاة ولى أمر الطالبة في المدرسة غير صحيح علي الإطلاق وأنه كان مريضًا بالقلب والسكر.

وشدد عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة، على تطبيق اللائحة في شأن أي مخالفات تحدث بالمدرسة في حديث له مع إدارة المدرسة ومدير الإدارة التعليمية، وقدم العزاء لأسرة الطالبة لوفاة والدها، وطالبهم بالتواصل معه حال حدوث أي مشكلة تخص الطالبة، أو لتقديم أي مساعدة في العموم بعد وفاة ولى أمر الطالبة.

وأهاب أمين سر لجنة حقوق الإنسان، بوسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة، في تناول مثل تلك المسائل الحساسة التي قد تؤثر سلبًا على المنظومة التعليمية خاصة أنها قد تُنشر في وسائل عالمية: "لا يصح أبدًا أن نروج لحادث غير صحيح بهذه الصورة، حتى يصير حديث الناس على وسائل التواصل وهو في الأساس غير صحيح، خاصة أنه يتعلق بحالة وفاة".

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