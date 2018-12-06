الأحد.. "إعلام الأزهر" تعقد دروة تنمية بشرية لطلاب الكلية

تعقد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، دورة في التمنية البشرية لمدة ثلاثة أيام، في الفترة بين ٩-١٢ديسمبر.



من جانبه أكد الدكتور غانم السعيد، عميد الكلية، أن الدورة مجانية لعدد ثلاثين طالبا من أبناء الكلية، وسيتم في نهاية الدورة منح كل طالب شهادة الحصول على الدورة، مع دفع بدل وجبة عن كل يوم من أيام الدورة، مشيرًا إلى أن القائمين عليها سيوفرون الأقلام والأجندات والملفات المطلوبة.



وتأتي الدورة تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وبإشراف الدكتور غانم السعيد عميد الكلية، والدكتور محمود الصاوي، وكيل الكلية، وبمشاركة من وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.