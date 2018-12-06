مرصد الكهرباء: 17 ألفًا و300 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة اليوم

أوضح مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الإنتاج، اليوم الخميس، تبلغ 17 ألفًا و300 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس الأربعاء تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الخميس، 22 ألفًا و700 ميجاوات مقابل 24 و250 ميجاوات، أمس الأربعاء، وفقًا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم، والتي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفًا و850 ميجاوات.



ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل، ظهر اليوم الخميس، باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى السابعة و30 دقيقة مساء، وكان قد ظهر أمس الأربعاء باللون الأخضر طوال اليوم.



يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.



ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.