التعاون الإسلامي تعتمد مساعدات إنسانية لـ6 مشاريع فلسطينية

اعتمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الخميس، مساعدات إنسانية لصالح 6 مشاريع في دولة فلسطين.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذه المساعدات تأتى تعبيرًا عن تضامن منظمة التعاون الإسلامي ممثلة في صندوق التضامن الإسلامي، مع الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات.



وتعد المشاريع الـ6 تكملة لقائمة مشاريع دولة فلسطين البالغ عددها 31 مشروعًا، والمعتمدة في القرار الصادر عن المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي في دورته الثانية والستين، المنعقدة في فبراير 2018 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.



وجاءت هذه المساعدات في سياق اهتمام صندوق التضامن الإسلامي لتحقيق التنمية البشرية، ورفع مستوى المسلمين في العالم، وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية.