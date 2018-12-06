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اقتصاد
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:24 م

موريتانيا توقع اتفاقيات مع فرنسا والاتحاد الأوروبي بقيمة 58.4 مليون يورو

وزير الاقتصاد الموريتاني
وزير الاقتصاد الموريتاني المختار ولد اجاي
أ ش أ
dostor.org/2425615

وقع وزير الاقتصاد الموريتاني المختار ولد اجاي، اليوم الخميس، في نواكشوط، مع وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان اتفاقية بقيمة 11 مليون يورو لتمويل البرنامج التشاوري لدعم التنمية المحلية والمبادرات البلدية في ثلاث محافظات موريتانية.

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن تنفيذ هذا البرنامج سيمكن من تدعيم قدرات البلديات وتحسين الحكامة المحلية ودعم تخطيط الموارد الطبيعية على المستوى الإقليمي وتدعيم العلاقات بين البلديات وشركائها.

كما يساهم البرنامج في توفير خدمات قاعدية تستجيب لاحتياجات السكان، ويثمن الاقتصاد المستديم في المناطق المستهدفة، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية.

من جانبه، قال لودريان إن توقيع هذه الاتفاقية يدخل في إطار العلاقات المتميزة القائمة بين فرنسا وموريتانيا، مؤكدا أن بلاده التي ساهمت في مختلف البرامج والسياسات الإنمائية في موريتانيا، ستظل دائما شريكا وفيا لها.

وفي سياق متصل، وقع المختار ولد اجاي مع مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية نفن ميميكا، على ثلاث اتفاقيات للتعاون بقيمة 47.4 مليون يورو.

وذكرت الإذاعة الموريتانية أن الاتفاقية الأولى والتي تبلغ قيمتها 25 مليون يورو تتعلق بزيادة النمو المستدام الشامل ودعم الموازنة العامة وتطوير الحكامة الأمنية، وتتعلق الاتفاقية الثانية بقيمة 18 مليون يورو بتطوير التنمية الزراعية والرعوية وتحسين ظروف الأمن الغذائي، فيما تتعلق الاتفاقية الثالثة البالغة 4.4 مليون يورو بدعم مكافحة الفقر وتسيير النزاعات الجماعية.

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