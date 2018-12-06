الجيش العراقي: القبض على خلية إرهابية في الفلوجة

ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، القبض على خلية إرهابية في قضاء الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار.



وذكر بيان للإعلام الحربي - أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - أن مفارز من أمن عمليات شرق الأنبار التابعة لفرقة الإمام علي القتالية اللواء الثاني حشد شعبي بقيادة طاهر الخاقاني، بإلقاء القبض على خلية إرهابية مطلوبين للقضاء في قضاء الفلوجة.



وأضاف البيان أن المعتقلين وبعد التحقيق معهم اعترفوا بتورطهم بالانفجارات الأخيرة التي حدثت في الفلوجة، وكان آخرها استهداف منزل أحد ضباط برتبة مقدم بالجيش العراقي بعبوات ناسفة، مشيرًا إلى أن المطلوبين تم تسليمهم الى استخبارات الفرقة 14 جيش عراقي.



الجدير بالذكر أن فرقة الإمام علي القتالية اللواء الثاني حشد شعبي نفذوا الكثير من العمليات المشتركة تمكنوا خلالها اعتقال عدد كبير من الإرهابيين المطلوبين للقضاء.