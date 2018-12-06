وزير الاستثمار التونسي يشيد بالتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار

أشاد وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي، زياد العذاري، بالتعاون المثمر خلال السنوات الأخيرة مع البنك الأوروبي للاستثمار، حيث يمثل اليوم أحد أبرز شركاء تونس في التنمية وإنجاز المشاريع الهامة في العديد من المجالات الحيوية على غرار، النقل والبنية التحتية وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبيئة والطاقة.



وجاء في بيان لوزارة الاستثمار التونسية، اليوم، أن زياد العذاري استقبل نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار "إيما نفارو"، حيث استعرض أوجه التعاون المالي القائم بين تونس والبنك وبرامجه للفترة القادمة.



وأوضح الوزير التونسي أن أبرز التوجهات التنموية وبعض المشاريع المزمع إنجازها والتي يمكن للبنك أن يساهم في تمويلها هي مشاريع تهتم ببنية الطرق في بعض الجهات الداخلية وتثمين النفايات والأقطاب التكنولوجية والصناعية وكذلك الطاقات المتجددة.



من جانبها أشارت نائبة البنك الأوروبي إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار التشاور حول برامج التعاون المالي للفترة القادمة وما تتطلبه من دعم، مؤكدة حرص البنك والتزامه بمواصلة دعم تونس ومرافقتها في تحقيق مشاريعها التنموية.



كما أعربت عن استعداد مؤسستها لدراسة مقترحات المشاريع المزمع إنجازها والعمل على المساهمة في تمويلها.



تجدر الإشارة إلى أن التعاون بين تونس والبنك قد انطلق منذ عام 1979، وبلغت استثمارات البنك خلال الفترة 2016-2018 قرابة 704 مليون يورو خصصت لتمويل 8 مشاريع تنموية في قطاع النقل والبنية الأساسية وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبيئة والطاقة.