الحشد الشعبي العراقي: مقتل وإصابة 3 انتحارين في "صلاح الدين"

أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقي، الخميس، مقتل انتحاري وإصابة اثنين آخرين كانوا ينوون التسلل إلى ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين.



وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي، أوردته قناة (السومرية نيوز)- "بناءً على معلومات استخباراتية شنت قوات اللواء 88 في الحشد عملية نوعية تمكنت من خلالها من قتل انتحاري وجرح اثنين آخرين الذين لاذا بالفرار في جبال حمرين".



أضاف البيان أن الانتحاريين حاولوا التسلل عبر جبال حمرين إلى ناحية العلم، موضحة أنهم كانوا يحملون معهم عددًا من الأحزمة والعبوات الناسفة.