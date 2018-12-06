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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:19 م

سفير مصر في كينيا يؤكد أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين

سفير مصر في كينيا
أ ش أ
dostor.org/2425606

أكد خالد الأبيض سفير جمهورية مصر العربية لدى كينيا على أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وجمهورية كينيا، وضرورة تعزيزها خلال الفترة القادمة على كافة المستويات.

جاء ذلك خلال حفل تقديم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد إلى رئيس الجمهورية الكيني أوهورو كينياتا، وذكرت وزارة الخارجية -في بيان مساء اليوم- أن الرئيس الكيني وجه تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصري، مؤكدا تطلعه إلى المزيد من التعاون بين البلدين، ونيته تلبية دعوة الرئيس السيسي لزيارة مصر قريبا.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكينيا تعود إلى منتصف ستينيات القرن الماضي منذ إعلان كينيا استقلالها عن التاج البريطاني، وشهدت العلاقات الثنائية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة لاسيما بعد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيروبي في فبراير 2017.

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