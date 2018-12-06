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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:16 م

الترجي التونسي يقترب من ضم الجزائري طيب مزياني

الطيب مزياني
الطيب مزياني
أ ش أ
dostor.org/2425602

اقترب نادي الترجي التونسي، من التعاقد مع اللاعب الجزائري طيب مزياني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال موقع "فووت 24" الرياضي التونسي مساء اليوم الخميس، إن نجم فريق بارادو الجزائري "طيب مزياني" بات قريبا من التوقيع للنادي الترجي الرياضي التونسي للانضمام لصفوفه في شهر يناير القادم.

ويعد طيب مزياني صاحب الـ 22 عاما، أحد المواهب الصاعدة في الجزائر، ويشغل مركز صانع الألعاب، ويلعب للمنتخب الأولمبي الجزائري، وسبق له أن خاض تجربة مع فريق لوهافر الفرنسي.

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