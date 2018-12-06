استمرار سقوط الأمطار ليلا على مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ

استمر تساقط الأمطار الغزيرة، خلال فترة المساء، على مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، مصحوبة برعد وبرق، وانخفاض شديد فى درجات الحرارة، ما أدى إلى إغراق الشوارع بالكامل، وانقطاع التيار الكهربائى عن بعض القرى.



وأدى سقوط الأمطار إلى شلل فى حركة السير، وتأثرت حركة الأسواق بنطاق محافظة كفر الشيخ، بسبب عزوف المواطنين عن الخروج من منازلهم، كما حرص الأهالى على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، بسبب برودة الطقس، ولتجنب الإصابة بنزلات البرد.



وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وسيناء وتكون رعدية وغزيرة أحيانا.

