«الإرهابية» تستجدى نواب الكونجرس لمنع حظرها.. وزيادة: نزور المجلس فى مارس المقبل



عكست التصريحات الصحفية التى أدلى بها هانى القاضى، أحد أبرز قادة جماعة الإخوان الإرهابية فى أمريكا، حالة من الارتياح داخل صفوف الجماعة، حيث زعم وجود «استحالة» فى وضع الجماعة على قوائم الإرهاب، بعد سيطرة الحزب الديمقراطى الأمريكى على أغلبية المقاعد بمجلس النواب، الأمر الذى سيمنع إدراجها، فى ظل ارتباطها بعلاقة قوية جدًا مع الديمقراطيين.

وعاشت الجماعة فترة من الرعب عقب الإعلان عن عقد اجتماع بالكونجرس، فى مارس المقبل، لمناقشة تقرير يدين الجماعة الإرهابية، ويثبت تورطها فى أعمال العنف والعمل المسلح داخل مصر، وانضمام عدد كبير من شبابها لتنظيم داعش الإرهابى.

وتعليقًا على التطور الأخير فى هذه القضية، قالت داليا زيادة مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، لـ«الدستور»، إن الحملة الشعبية التى أطلقتها بهدف إدراج الجماعة الإرهابية على قوائم الإرهاب الأمريكية، طيلة ٣ سنوات، لم تفشل.

وأكدت الناشطة الحقوقية البارزة أنها ستزور الكونجرس الأمريكى فى مارس المقبل لتقديم تقرير جديد عن إرهاب الجماعة، وارتباطها بعلاقات وثيقة مع تنظيم «داعش» لرؤساء اللجان الجدد بعد انتخابهم.



