رئيس"ائتلاف منقذي عمر أفندي" يستغيث بالسيسي بسبب توقف منظومة العلاج

قال جمال الديب رئيس ائتلاف منقذي عمر أفندي، إن موظفي الشركة يتعرضون بسبب توقف منظومة العلاج للموظفين، لعدم وجود سيولة مالية بالشركة، مما يضطر بالمرضى من الذين يغسلون الكلى بالأقاليم للحضور إلى القاهرة؛ لإجراء الغسيل في المركز الوحيد الذي يقبل موظفي عمر أفندي.



وأضاف الديب، أنه حتى علاج نزلات البرد موقوف، ويتم صرفه من خلال موافقة مسبقة من نائب رئيس مجلس إدارة الشئون الإدارية والمالية، مستغيثا نيابة عن العاملين بالرئيس السيسي للتدخل لإنقاذهم.



وأوضح الديب، أن الموظفين يعانون أيضا من عدم صرف باقي مكافأة ميزانية ٢٠١٧ والتي تم إقرارها أوائل عام ٢٠١٨ بواقع شهرين، مشيرا إلى أنهم بدون لجنة نقابية حتى الآن، أو لجنة إدارية تقوم بأعمال اللجنة النقابية، وذلك لأسباب غير واضحة لهم.